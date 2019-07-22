هل أنت عميل؟

2019/07/22 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواف عاشور عندما سألت استاذي الأمريكي (من اصل كُردي) الدكتور (ب.ه)، الذي درسني فلسفة الاقتصاد والاقتصاد الجزئي في الجامعة الأمريكية في محافظة السليمانية/ شمال العراق، عن سبب عدم رجوعه الى أربيل وتكريس خبرته في مصلحة شعبه وقضيته الكُردية، كونه كوردي من اربيل ، وهو واحد من الخبراء في سياسة الطاقة، فصمت لبرهة وجاوبني، “بسبب عدم …

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