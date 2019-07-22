كاتانيتش يعلن قائمة الوطني لغرب أسيا

2019/07/22 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب العراقي المشاركة في بطولة غرب اسيا في كربلاء نهاية الشهر الجاري.وسيتجمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس القادم باستثناء لاعبي الزوراء، الذين سيتم التحاقهم عقب نهائي الكاس في اليوم التالي، وضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح، وللدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان […]

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