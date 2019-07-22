2019/07/22 | 23:32

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الزراعة: سبب إصابة حقل دجاج اللاحم في كربلاء يعود إلى اسباب إدارية

بغداد/..أكد مستشار وزارة الزراعة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود، الاثنين، على إن سبب إصابة حقل الدجاج اللاحم في منطقة الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة يعود إلى اسباب إدارية وعدم وجود خطة وقائية سليمة لدى المربين وجدول لقاحات علمية .

وأضاف سعود ، في بيان صحافي تلقته"عين العراق نيوز" ،" بعد إبلاغنا بوجود هلاكات عالية لحقول تربية الدجاج اللاحم في قضاء الهندية من قبل المستشفى البيطري في كربلاء المقدسة ، وجهنا بالإنتقال الفوري لموقع الإصابة للفرق البيطرية لإجراء التدابير اللازمة ، حيث نفذت الإجراءات الإحترازية وحجر المنطقة المصابة ومنع دخول الدجاج أو الخروج منها وتطويقها وتعقيمها ، فيما لوحظ وجود هلاكات عالية في الحقول العائدة للمربي مهدي الأعرجي وتضم ثلاث قاعات ( واحدة مصابة وأثنان فارغتان ) وتحتوي على 55 ألف طير دجاج بعمر 31 - 32 يوم .

وأوضح سعود قيام الفرق البيطرية للتحري ورسم الخارطة الوبائية للمنطقة المصابة وأخذ نماذج من الإصابة وإرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد لإجراء الفحص اللازم لها ، وتبين وجود إصابة باللدجاج الهالك بمرض نيوكاسل .



وأشار سعود الى إن مرض نيوكاسل من الأمراض الفايروسية والمتوطنة في العراق منذ عشرات السنين ، ولا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي ، وأن سبب الإصابة هو عدم إتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة للتربية وعدم جدولة اللقاحات العلمية لدى المربين .



لافتا الى إن الوزارة قد وجهت الفرق البيطرية بأخذ التدابير الصحيحة لمختلف حقول تربية الدواجن للوقاية من الأمراض الوبائية ، فيما توصي المربين بإعتماد الطرق العلمية وأستخدام اللقاحات والعلاجات المعتمدة من قبل الدوائر البيطرية والشركات الرصينة وعدم شرائها من الأسواق المحلية وضرورة الإشراف البيطري المتواصل لحقول التربية .انتهى

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