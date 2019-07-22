ملاحظات حول المستقبل العربي

2019/07/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أظن أن هناك أمة عليها أن تطرح مثل هذا السؤال مثلما هو بالنسبة لنا نحن العرب، إذ إن تطورات المائة عام

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