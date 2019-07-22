ترامب: الاقتصاد الإيراني وصل مرحلة الموت

2019/07/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن الاقتصاد الإيراني وصل لمرحلة الموت.وقال ترامب إن أوضاع الاقتصاد الإيراني تزداد تفاقما، وإن إيران تعاني

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