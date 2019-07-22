كاتانيتش يعلن عن قائمة المنتخب لبطولة غرب آسيا

2019/07/22 | 23:36

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش، الاثنين، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة غرب اسيا في كربلاء نهاية الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المنتخب سيتجمع في كربلاء يوم الخميس القادم 25 من شهر تموز الجاري باستثناء لاعبي الزوراء، الذين سيتم التحاقهم عقب نهائي الكاس في اليوم الآتي".

واضاف أن "القائمة تضمنت في حراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح، وللدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد، ولخط الوسط صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق، وللهجوم علاء عباس ومهند عبد الرحيم وايمن حسين".

يشار الى ان بطولة غرب آسيا كانت قد قسمت المنتخبات التسعة الى مجموعتين، الاولى وتضم فرق العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وتلعب التصفيات الاولية في كربلاء، فيما تألفت الثانية من السعودية والاردن والبحرين والكويت وتلعب في اربيل .

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