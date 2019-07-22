رسمياً.. محكمة أمريكية تبرئ رونالدو من تهمة الاغتصاب

2019/07/22 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت محكمة لاس فيجاس الامريكية برائة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، في قضية الاغتصاب لفتاة تدعى كاثرين مايورجا عام 2009.

وكانت كاثرين مايورغا البالغة من العمر 34 عاما، قد زعمت بأن اللاعب البرتغالي اغتصبها في غرفته بأحد الفنادق، بينما يقول رونالدو إن العلاقة بينهما كانت بالتراضي.محكمة لاس فيجاس أعلنت اليوم اسقاط جميع الاتهامات الموجهة لكريستيانو رونالدو، واتخذت قرار بعدم الاستمرار في التحقيق، بسبب عدم اثبات تورطه بذلك.وأفاد المدعي العام، بأنه في يونيو 2009 أتصلت كاثرين بشرطة لاس فيجاس، وأبلغت عن حالة اعتداء جنسي، مما جعل الشرطة تستجيب للبلاغ، وتحركن إلى مكان الضحية ونقلوها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات للتأكد من ادعاءاتها.الشرطة لم تستطع إكمال التحقيق لعدم معرفتها من المعتدي أو حتى مكان الجريمة، بالإضافة إلى ذلك مقاطع الفيديو التي تعرض محادثات الضحية مع المُعتدي قبل وبعد الحادثة، والتي لم تعد موجودة بعد ذلك.منذ عام 2010، وصل رونالدو والضحية إلى التسوية بينهما، عن طريق ممثليهم، وعلى مدى 8 سنوات، لم يصل شرطة لاس فيجاس أي شيء.في 28 أغسطس آب من عام 2018 بعد انتقال رونالدو إلى يوفنتوس بحوالي شهر، تواصلت الضحية مع شرطة لاس فيجاس، لتطلب فتح التحقيق حول تلك الجريمة مجددًا، لتتهم كريستيانو من جديد بأنه هو المُعتدي.شرطة لاس فيجاس استجابت لطلب كاثرين، وفتحت التحقيق مجددًا، ولكن بعد أقل من عام، التحقيقات لم تثبت أي شيء، ولم تحصل المحكمة على دليل واضح يدين اللاعب البرتغالي.المحكمة أكدت بأنه لن يكون هناك أي تهم ضد كريستيانو رونالدو، ولن تكون هناك أي رسوم، مما يؤكد برائة اللاعب البرتغالي بما لا يدع مجالًا للشك.انتهى

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