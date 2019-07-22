الكناني يرد على قائمة التيار الصدري بشموله في قضايا الفساد

2019/07/22 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير الرياضي صباح الكناني، المشمول في قائمة الفاسدين للتيار الصدري.

وقال الكناني في برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة" نستغرب من طرح اسمي ضمن الفاسدين، وانا معروف عني تجارة ومقاولات واي شبهة فساد القضاء العراقي يحقق بها، وانا مستعد لأي سلبية تجارية تثبت ضدي".وأضاف" انا لا اعمل بالعقارات ولدي 3 شركات للوكالات العامة، وانا لا اعرف مصدر الوثيقة وصلتني عن طريق {الفيسبوك}"، منوها الى" وجود ضبابية بالموضوع".وأشار الكناني الى" انني واثق من نفسي وانا اعلنت مسبقا عن عملي ولن يتم استدعائي ابداً، وان مستعد لإعطاء اي معلومة"، مشيراً الى ان" هذه الوثيقة لا تعتبر دليل ضدي وهذه الوثيقة تابعة للتيار الصدري وانا لا أنتمي له، ومستقل".واختتم الكناني بالقول" لست مدعوماً من اية جهة ولا يوجد أي انتماء للتيار الصدري".وكان التيار الصدري قد اعلن، اليوم الاثنين، الوجبة الأولى من أعضاء وقادة التيار المشمولين بقضايا فساد.انتهى

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