كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين المشاركة في بطولة غرب اسيا و

2019/07/22 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتانيتش، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة غرب اسيا في كربلاء نهاية الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان

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