2019/07/22 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على مواصلة الجانبين الايراني والعراقي السير على نهج تعزيز العلاقات الشاملة بينهما.

وصرح رئيس روحاني قائلا، انه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يؤكد على استمرار نهج تعزيز علاقات طهران وبغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يؤكد على استمرار نهج تعزيز علاقات طهران وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).