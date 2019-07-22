“عقيدة كارتر” الأميركية لا تزال صالحة للاستخدام ضد إيران

2019/07/22 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد كثيرون أن الالتزام الأميركي حيال منطقة الخليج قد تغير بمرور الزمن، عما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات، وأن معظم الأميركيين يرغبون

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