الإبادة وتأثيرها النفسي

2019/07/22 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس حيدر مازال الشعب الايزيدي بكافة فئاته من “الأطفال، الكبار، الرجال، والنساء” يعاني من اضطرابات مابعد الصدمة وتأثيرات نفسية نتيجة للإبادة الجماعية التي حدثت في الثالث من آب/ اغسطس عام 2014، ومن المعلوم ان التأثيرات النفسية تظهر اثناء الحروب والصراعات العسكرية والسياسية واحياناً في وقت السلم.شنكال منطقة تعرضت إلى أبشع إبادة على يد جنود …

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