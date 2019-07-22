2019/07/22 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور إن الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات استلام بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.حيث أكد مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور السيد نسيم عريبي إن الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا تعد الأكبر في تاريخ العراق، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة : الموسم الحالي هو الأكبر بكميات استلام بذور الرتب العليا في المحافظات كافة النعيم نيوز.

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