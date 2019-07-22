بالأرقــــــــام.. حصيلــــة اقتــــلاع بقايـــا (داعش) من حــزام بغــداد

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حصيلــــة اقتــــلاع بقايـــا (داعش) من حــزام بغــداد

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تاريخ النشر

22/07/2019 11:50 PM

المشرق – قسم الاخبار:واصلتِ القوات العراقية عملياتها التي انطلقت باسم (إرادة النصر)، لتدمير بقايا وخلايا داعش الإرهابي، في حزام العاصمة بغداد، والمناطق الحدودية بين كبرى المدن، والحدود المحاذية لسوريا.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني بعض تفاصيل العملية قائلة: بعد أن انطلقت المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر، والتي كانت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، واصلت القوات الأمنية، مسنودة بغطاء جوي، عملياتها شمالي العاصمة بغداد، ولليومين الماضيين لتعزيز الأمن، والاستقرار في هذه المناطق.



وأفادت الخلية، بأن النتائج لهذه المرحلة هي: تدمير وكر للإرهابيين، وإلقاء القبض على 8 مطلوبين، وتفجير عبوة ناسفة، وقنبرة هاون، والعثور على 7 مخازن للعتاد، و7 زوارق.



وكشفت الخلية، عن تمكن قوة من قيادة قوات الشرطة الاتحادية خلال هذه العملية من العثور على وكر للإرهابيين، وسلاحين نوع أحادية عيار 14.5 ملم، كما فجرت عبوة ناسفة.



وتابعت، في حين فتشت القوات الأمنية، 25 مسكنا، و5 دور متروكة، و21 هيكلا، و60 بستاناً، و45 مبزلاً، و13 بحيرة أسماك، و19قناة إروائية.



وذكرت الخلية، كما قامت القوات بتفتيش، 49 بحيرة فعالة، و5 أخرى مجففة، و4 مستنقعات، و14 سيارة متروكة، فضلا عن تدقيق 62 شخصاً أمنياً.



وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانيها، أن القوات الأمنية، مستمرة في واجبها بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

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