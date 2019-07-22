2019/07/22 | 23:52

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بعد انسحاب الأمريكان داعش يوزع المنشورات بالرطبة ومجلس الأنبار يحذر من كارثة

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تاريخ النشر

22/07/2019 11:42 PM

المشرق – قسم الاخبار:أفادَ مجلس محافظة الأنبار امس الاثنين، بأن تنظيم داعش بدأ بتوزيع المنشورات على أهالي الرطبة بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل مفاجئ ومعها الفوج التكتيكي، محذرا من تداعيات سلبية لهذا الانسحاب.



وقال عضو المجلس، كريم هلال الكربولي: إن القوات الأميركية الموجودة في منطقة الرطبة انسحبت بشكل مفاجئ ومعها الفوج التكتيكي العائد إلى قيادة شرطة الأنبار والذي يتولى حماية قضاء الرطبة، مضيفا: ان هذا الانسحاب بدا مفاجئاً تماماً ولا نعرف أسبابه في وقت لا يزال فيه قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي محتجزاً في بغداد على ذمة التحقيق في قضية مكالمة هاتفية (زعم أنها مع عميل للاستخبارات الأميركية لتسهيل استهداف الحشد الشعبي)؛ الأمر الذي أثر كثيراً على طبيعة الجهد العسكري في تلك المنطقة الحساسة والمتاخمة للحدود العراقية - السورية – الأردنية.



ولفت إلى: أنه لم تحدث ومنذ نحو أسبوعين أي عملية عسكرية نوعية في تلك المنطقة بسبب الإرباك الحاصل؛ الأمر الذي يمكن أن يرفع معنويات الدواعش الذين يوجدون في مناطق قريبة من خط التماس مع القوات العراقية، ويقتنصون الفرص للانقضاض متى ما سمحت لهم الظروف بذلك.



وكشف الكربولي، عن أن الدواعش، وعقب هذا الانسحاب المفاجئ للأميركيين والفوج التكتيكي، بدأوا بالفعل في توزيع منشورات على أهالي الرطبة يهددونهم فيها في حال لم يتعاونوا معهم إذا ما دخلوا القضاء.



وأوضح: ان هذا الانسحاب سوف تكون له تداعياته السلبية على حركة القطعات، وهو ما يجعلنا نتخوف كثيراً من التداعيات المحتملة لذلك، داعياً القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القطعات العسكرية هناك، لأنه بخلاف ذلك؛ فإن كل الاحتمالات موجودة باتجاه حدوث انهيار أمني.

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