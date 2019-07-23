الزراعة: نفوق الدجاج يعود لاسباب ادارية ولا علاقة له بالدجاج المستورد

2019/07/23 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود على إن سبب إصابة حقل الدجاج اللاحم في منطقة الهندية بمحافظة كربلاء يعود إلى اسباب إدارية وعدم وجود خطة وقائية سليمة لدى المربين وجدول لقاحات علمية .وقال سعود في بيان تلقته /المعلومة/ ، انه “و بعد إبلاغنا بوجود هلاكات عالية لحقول تربية الدجاج اللاحم […]

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