أهل الحق تطالب وزير الداخلية بتغيير قيادات أمنية في ذي قار

2019/07/23 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… طالب مكتب عصائب أهل الحق في محافظة ذي قار وزير الداخلية بتغيير القيادات الأمنية في قيادة شرطة ذي قار الذين مضى على شغلهم مناصب ادارية و أمنية سبع سنوات و اكثر.واكد مكتب العصائب في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ انه كان يتوجب على رئيس الوزراء تغيير القيادات اﻻمنية ممن مضى […]

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