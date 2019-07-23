عبدالمهدي يعود الى بغداد بعد اختتامه زيارة لإيران

2019/07/23 | 00:07

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بغداد اليوم _ بغداد

عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (22 تموز 2019)، الى العاصمة بغداد، بعد اختتامه زيارة لإيران.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عاد الى بغداد، مختتما زيارته الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب مساء، الاحد 22 تموز 2019 على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات فيما رفع جلسته للخميس المقبل.

وقال المجلس في بيان مقتضب، انه "صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غي

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت لجنة المعلومات في التيار الصدري، الاثنين (22 تموز 2019)، عن اسماء اشخاص قالت انهم مشمولون بقضايا فساد.

ونشرت اللجنة قوائم، تضمنت اسماء اشخاصا انتمو للتيار الصدري في السابق، وهم في مختلف محافظات العراق، لاسيما بغداد.

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخر زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عبد المهدي خلال لقاء خاص مشترك: "اعلمنا رسميا من الخارجية الأمريكية بأن سيكون لنا زيارة الى الولايات المتحدة،

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