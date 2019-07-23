نائب عن الفتح : العملية السياسية وليد مشوه من الاحتلال الأمريكي

2019/07/23 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) / علي النصر الله / …وصف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي العملية السياسية في العراق بأنها “وليد مشوه من الاحتلال الأمريكي”.

وقال الموسوي في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام بينها (المستقلة) اليوم الاثنين، القوات الامريكية أينما تكون سيكون الشر ، واصفاً بعض الشيعة الذين وضعوا ايديهم بيد أمريكا ” بالحمقى “.

وأشار الموسوي الى إن “السعودية تأمرت على العراق وادخلت القوات الأمريكية ، والعراق دفع الثمن اكثر من مليون شهيد بسبب الفكر السعودي “.

ونوه الى إن ” التحالف الأمريكي السعودي يحاول جر العراق إلى جانبه “.

وتأسف الموسوي لعدم مقاضاة أمريكا والسعودية بسبب دمار العراق من قبل الحكومات السابقة بعد اعتراف أمريكا بعدم امتلاك العراق أي أسلحة نووية وتم احتلاله “.

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