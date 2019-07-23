2019/07/23 | 00:09

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روحاني لعبدالمهدي : لانرغب بإثارة التوترات في المنطقة

#حسن_روحاني لرئيس الوزراء العراقي #عبدالمهدي : لانرغب بإثارة

التوترات في المنطقة ومع باقي الدول ولن نبدأ أي حرب ..



ايران وعلى

مر التاريخ كانت أكثر من يؤمّن حرية الملاحة في الخليج الفارسي

ومضيق هرمز وبحر عمان وستبقى كذلك

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