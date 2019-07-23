2019/07/23 | 00:09

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فقرات التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

* الفقرات التي شملتها التعديلات- منح الأحقية لمجلس الوزراء مع مفوضية الانتخابات لتأجيل الانتخابات

بموافقة مجلس النواب.- أن يكون المرشح لعضوية المجلس عراقياً أتم الثامنة والعشرين يوم

الاقتراع.- أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير.- للأحزاب حق اختيار ٢٠٪؜ من حملة شهادة الدبلوم والإعدادية أو ما

يعادلهما.- الاعتماد على نظام سانت ليغو (١.٩، ٣، ٥، ٧، ...) في احتساب الأصوات

بدلاً من النظام السابق (١.٧، ٣، ٥، ٧، ...).- يتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع المقاعد الانتخابية.- احتساب ١٠ مقاعد لكل مليون نسمة يضاف إليها مقعد لكل ٢٠٠ ألف بعد

المليون.-تلتزم المفوضية بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في كركوك وفقا للبطاقة

التموينة والاحوال المدنية وحذف الاسماء التي لاتتطابق مع السجلين- تلتزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق

المطعونة في كركوك - الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الرابع من نيسان للعام

٢٠٢٠ المقبل.

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