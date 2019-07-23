لؤي العاني: متعلقات مالية وقانونية تمنعي من احتراف جديد وطموحي اوربي

2019/07/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد اللاعب المغترب لؤي العاني ان "متعلقات مالية في الدوري المغربي تمنعي من الاحتراف وطموحي ان احترف في الدول الاوربية.

وقال العاني لبرنامج كورة ان " العروض المقدمة الي من الاندية الجماهيرية الى الان مؤجلة بسبب متعلقات قانونية ومالية مع اندية رياضية في المغرب، ومن بين العقود لنادي اسباني وتم التفاهم معهم حال انتهاء المتعلقات مع النادي في المغرب"، مبينا انني "كل تفكيري هو الاحتراف في اوربا واذا ما اضطرت الامور احترف في العراق لاكون في بلدي وقريب من المنتخب الوطني".وبين ان "مستوى الدوري العراقي جيد وهو في تقدم مستمر ويحتاج الى دعم مستمر، وان انضمامي الى أي فريق يخضح الى العقل وتواجد فرصة اللعب، وانا ابحث عن فرصة اللعب".وقال ان "اكثر الاسئلة التي تطرح علي في الغربة هل هنالك امان في العراق، وهذه زياراتي الثالثة للعراق".وبين ان "كنت عازم على تمثيل العراق في المباريات، وان علاقتي كبيرة بالاعب علي كاظم حارس مرمى نفط الوسط، وعدد اخر من اللاعبين".ولفت الى ان "الفرصة على ارض الملعب هي التي تحدد امكانية اللاعب الحقيقة، وبدأت منذ الصغر في الاندية المحلية في المغرب وعبر سنتين تمكنت من تحسين مستواي باكبر الفرق المغربية".انتهى

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