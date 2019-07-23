عبد المهدي يختتم زيارته الى طهران ويعود الى بغداد

2019/07/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى العاصمة بغداد مختتما زيارته الى العاصمة الايرانية طهران التي استمرت لعدة ساعات.

وكان عبدالمهدي وصل عصر اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين.وألتقى رئيس مجلس الوزراء في طهران الرئيس الايراني حسن روحاني "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".انتهى

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