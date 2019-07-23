عراقجي يدعو الدول الاسلامية الى تشكيل تحالف لاتخاذ موقف موحد ازاء صفقة القرن

2019/07/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي لدى استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ضرورة تشكيل تحالف من

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