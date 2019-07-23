استشهاد واصابة 41 متظاهرا على يد السلطات النيجيرية

2019/07/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

استشهد 11 نيجيريا في الاقل واصيب 30 آخرون برصاص قوى الامن لدى قمعها تظاهرة في العاصمة النيجيري ابودجا.

وتتظاهر الحركة الإسلامية في نيجيريا

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