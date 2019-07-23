2019/07/23 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصام المهندسين الكيماويين يستمر للاسبوع الثالث على التوالي امام وزارة النفط وسط بغداد ، دون ان يلتفت لهم احدأ او يلتقي بهم مسؤول … 500 مهندس عاطلين عن العمل يبحثون عن مستقبلهم المجهول و إزالة التهميش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار اعتصام المهندسين ةالكيماويين النعيم نيوز.

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