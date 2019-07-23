الحرس الثوري الإيراني… ذراع حماية الحاكم بمرجعية دستورية

2019/07/23 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي إثر “استفزازات إيرانية” تهدّد الملاحة الدولية، وما سبقها من أزمات محتدمة داخل الإقليم، تتوجه

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