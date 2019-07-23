2019/07/23 | 00:12

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نقابة الصحفيين تهدد بـإجراءات رادعة بحق إعلاميين يعتزمون زيارة إسرائيل

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تاريخ النشر

23/07/2019 12:10 AM

بغداد – متابعة المشرق:هددتْ نقابة الصحفيين العراقيين، أمس الاثنين، باجراءات رادعة بحق اعلاميين يعتزمون زيارة اسرائيل، مبينة ان العقوبات ستتضمن ترقين قيد الصحفي وفصله من عضوية النقابة.



وقالت النقابة في بيان لها: إنها "اطلعت على الأنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من ان وفداً يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل"، مستنكرة "تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لارض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي".



وهددت النقابة بـ"اتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لاسرائيل الان ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".



وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، امس الاول الأحد، أن وفداً يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.

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