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تقرير أمريكي يدق ناقوس الخطر: مئات من الدواعش عادوا إلى العراق

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تاريخ النشر

23/07/2019 12:09 AM

بغداد – متابعة المشرق:قالتْ صحيفة "واشنطن بوست" إن مسلحي داعش الذين هربوا من هزيمة خلافتهم المزعومة في سوريا في وقت سابق هذ العام يعبرون مرة أخرى الحدود إلى العراق، ليعززوا بذلك عمليات إرهابية على مستوى منخفض حيث تقوم الجماعة الآن بشن هجمات في شمال ومنتصف البلاد، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون.



وقال هاشم الهاشمي، المحلل الأمني الذي يقدم المشورة للحكومة العراقية ووكالات الإغاثة الأجنبية إن نحو ألف مقاتل قد عبروا الحدود إلى العراق على مدار الأشهر الثمانية الماضية، أغلبهم في أعقاب انهيار داعش في مارس الماضي.



ويعود هؤلاء المقاتلون، وأغلبهم من العراقيين الذين تبعوا داعش إلى سوريا، قد عادوا إلى وطنهم للانضمام إلى خلايا المسلحين التي تتعمق في المناطق القروية الوعرة مدعومة بمعرفة قوية بالتضاريس، بما في ذلك الأنفاق المخفية وغيرها من أماكن الاختباء.



وأوضحت "واشنطن بوست" أن المسلحين يتحركون تحت غطاء الظلام لتنفيذ هجمات قناصة وتفجيرات بدائية في الطريق عدة مرات في الأسبوع.



وغالبا ما تكون هجماتهم التي تحدث خارج المدن الكبرى انتهازية وتستهدف بشكل أساسي قادة المجتمع أو القوات الأمنية المشاركة في جهود اجتثاث المسلحين.



ففي وقت سابق هذا الشهر أسفر تفجير في مدينة كركوك عن مقتل اثنين من سائقي الدراجات البخارية.



بينما وقع هجوم آخر في ديالى في شرق العراق استهدف مسلحين يقومون بمطاردة داعش.



الى ذلك اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين عن القاء القبض على الممول الرئيس لقيادات داعش المختبئة في مرتفعات "قره جوغ" في مخمور قرب اربيل عاصمة اقليم كردستان وذكر بيان صادر عن المديرية انه "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على احد الإرهابيين المهمين أثناء محاولته دخول نينوى".



واضاف البيان ان "هذا الإرهابي يرتبط مع قيادات داعش المتواجدة في جبال قره جوغ بقضاء مخمور في الموصل ويقوم بنقل الامدادات والطعام لهم وايصال العبوات الناسفة".



وتابع البيان ان الارهابي "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب"، مشيرا الى ان "قد تم تسليمة الى جهة الطلب".

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