محنة الأحزاب الحاكمة في العراق

2019/07/23 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندَما تكون الاحزاب السياسية في المعارضة، فأنها تمتلك كل الاعذار التي تبرر سلوكياتها، على

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