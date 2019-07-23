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بابا الفاتيكان للأسد: قلقون إزاء الوضع الإنساني في سوريا ونطالب بمبادرات ملموسة


بابا الفاتيكان للأسد: قلقون إزاء الوضع الإنساني في سوريا ونطالب بمبادرات ملموسة
2019/07/23 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقف الكارثة الإنسانية

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