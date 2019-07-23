عبد المهدي يختتم زيارته الى طهران

2019/07/23 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى العاصمة بغداد مختتما زيارته الى العاصمة الايرانية طهران التي استمرت لعدة ساعات.وقال بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي تلقته /المعلومة/ ان” عاد الى العاصمة بغداد مختتما زيارته الى العاصمة الايرانية طهران التي استمرت لعدة ساعات”.وكان عبدالمهدي وصل عصر اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد […]

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