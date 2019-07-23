2019/07/23 | 00:34

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عبدالمهدي يعود الى بغداد مختتما زيارته الى ايران

بغداد/ ..عاد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الاثنين، الى بغداد مختتما زيارته الى ايران.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي عاد الى بغداد مختتما زيارته الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا زادت حدته عقب احتجاز إيران مساء 19 يوليو/تموز الجاري، ناقلة نفط تابعة لبريطانيا في مضيق هرمز، ما اعتبرته دول عربية وغربية تهديدا للملاحة، فيما قالت طهران إن سبب الاحتجاز هو "عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".

وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وبدأ التوتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.



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