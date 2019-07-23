بالفيديو.. الداخلية توضح حقيقة الانفجار الذي سمع دويه في مجمع

2019/07/23 | 00:38

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، الاثنين (22 تموز 2019)، توضيحاً بشأن الانفجار الذي سمع دويه في مجمع "م...





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