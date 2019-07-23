الداخلية: انفجارعبوة صوتية في مجمع مشن بالكرادة

2019/07/23 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن الانفجار الذي سمع دويه في مجمع "مشن" وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في

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