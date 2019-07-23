2019/07/23 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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اصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن الانفجار الذي سمع دويه في مجمع "مشن" وسط العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: انفجارعبوة صوتية في مجمع مشن بالكرادة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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