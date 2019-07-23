هانت: حضور عسكري بريطاني ضخم في الخليج.. إن استمر التصعيد الإيراني

2019/07/23 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا وزير الخارجية البريطاني، #جيريمي_هانت، مجدداً، اليوم الإثنين، #إيران بالإفراج الفوري عن #الناقلة_البريطانية وطاقمها، مؤكداً أنه إذا استمرت إيران في التصعيد سيقابل بحضور عسكري بريطاني ضخم في […]

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