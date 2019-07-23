القمر في جزيرة القلب

2019/07/23 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب السوسيالقمربالأمس مر نصف قرنعلى أول خطوة لبشريعلى وجه القمر..وحمدا للرب أن لا هندييمشي هنالك، قبلُ، على سطح القمروإلا كنا سنرى من هنادماء الهندي الأحمرعلى خدك يا قمرفعذرا يا قمرداستك قدما أمريكيفكن كمن أهدى لمن صفعهخده الأيسر!في جزيرة القلبفي بورتوريكو أجمل النساء..ويقولون: وما أدراك؟..أدري..نعم أدري..أليست الدمعة إلى العين أقرب؟!قالوا: بلىقلت: أقرب منها إلي قدري،فانظروا انعكاس الروحانسكاب هوى في ثنايا المحياوإلى تدفق العذوبةفي حلو الهمس والصوتأنصتوا،وانظروا بهاء الحضوركالحروف في الكلمات في السطورفأصل الأسطورة،أن إفريقيا وموطن الهنودكانتا رتق قلبشجت قلبه السنونكقبلة عاشقينكان مصيرها ألا تدوم...

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