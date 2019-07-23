قراءة في ديوان فاطمة الزبيد لعيني بغــداد شــدت محالهــا ورحالهـــا

2019/07/23 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد محمود شبيبارتشف من فيك مخاض قصيدة فتولد أسراب عصافير ! بهذه الكلمات تختتم الشاعرة العراقية فاطمة الزبيدي قصائد ديوانها الجديد (( لعينيكِ اشد المحال )) والذي اهدته الى بغداد ، العشق الذي يتوسد دجلة كما وصفته ..يمكن لنا ان نصف الشاعرة فاطمة بأنها ( كائن مسكون بالشعر، وقلب ينبض شعرا) وهي تصف الشعر بانه ( نطفة من جمال القتها السماء ، حلم تخدشه أنامل الريح فيتكيء على صدر غمامة ، واقع لا واقع له وخيال لحلم طائش) هذا النعت الساحر حد الدهشة المفرطة ، ستزول عنا معالم التعجب حين نطالع قصائده التي كتبت بمستوى عال واحد وأفكار مختلفه وتناولت الحياة بما تيسر من زوايا ..ونكاد نزعم ان النزعة الوجدانية قد برزت بشكل تام على ديوانها هذه ومجمل قصائدها التي ضمها ديوانها السابق.لا يقتصر شعرها على الجانب المادي وحده لأن العاطفة تتجاوز الإحساس بالواقع والسعي نحو بلوغ سر الأسباب ، واصبح شعرها نوعاً من ارتياد عوالم ما وراء الطبيعة ، ترسم ملامحها وحدودها وساكنيها بشكل غريب وصور بالغة الروعة وتجسدها بشكل مجسم تماما رغم انعدام ماديتها، فما هو شكل الزمن وما هي سحنات الغياب والفراق والشوق ؟ انها تجعلك تعيش في هذه العوالم التي دائماً ما تكون في حبيب أو شخص غائب ، لكنها في حقيقته الأمر رموز لا تستطيع الاستدلال عليها الا اذا ما اتممت القراءة بشكل تام ، وبذلك اتسع مدى الرمز ليشمل ما تمر به الروح من تأمل ونشوة ، وشوق وحنين ، وحزن وفرح ، وألم وأمل، وهو ما تجلى فيها جميعا ... تتجلى الصور الشعرية في جميع قصائد الديوان، لا سيما تلك التي يحمل الديوان اسمها (لعينك اشد الرحال) اذ جاء في مطلعها :أغرس اصابعي في جدائل الاشجارأخضب ما توارى من وريقاتبحناء يومها الأغراذرع حكايتي جيئة وذهابا أطوي فصول أيامياتأبط البعيد منها ..حيث ركنها القصي ..تخاطب شاعرتنا معشوقتها بغداد، لكن بلغة ذات جمال غريب وروعة بالغة، فهي خلال قصيدتها وكما جاء على لسانها (( تذرع الحكايات، تخضب بحناء يوم، تلون مرايا الصبار، تنقش يومها شمسا في ذاكرة الايام ..)تستخدم فاطمة الزبيدي اللا ممكن في وصف الممكن، والممكن في وصف ماهو غير ممكن، تخاطب اللامعقول وتجعله جزءا من حياتنا يتنفس ويجيء ويذهب ويستمع ويجادل مثل اي كائن حي يعيش في فردوس لا يعرف مسالكه سواها .. من الغريب في أمر قصائدها التي كتبت بلغة رصينة لا تعرف التكلف ، محملة بصور خلابة زاهيه بكل جمال، وببلاغة لا تعرف الملل والسكون والتعقيد، أقول من الغريب انك لا تجد غريبها غريبا، ولا في التحليق علوا غير مدرك، فانت تجد نخلة خافرة ويوقظك السكون دون ان تتساءل كيف تخفر النخلة، وكيف يكون للسكون من صفير، وكيف تتطهر الانين من فرات مجاور ..هذه الصيغ الشعرية تتجسد في جميع قصائد الديوان، تنطلق من حفيف الروح الى هرولة على ضفاف ذكرى، ونون سعة الكون وعصفور بحجرين، وقصيدة في محراب وحدتي، ومزامير بلا شفاه وصرخة استغاثة ووشوشة صمت وعشرات من قصائد أخر ضمها الديوان ..تصف الشاعرة حبها للحياة او موقفها منها، اذ تتخذ الصمت عبادة وتعد نفسها علامة غارقة في نون الكون ، ولعلها تشير هنا الى الانزواء والعزلة عن صخب الحياة ومن ينزوي يكون عادة خارج ركب العبث والصخب، عودت نفسها على السير وفق ايقاع الصمت ، وتتلو فلا تتساءل ايها المتلقي متى كان للصمت من ايقاع، وتعترف انها تترنم كما تعشق الزهور ، عطرا وسحرا بكل ما يبهر في هذا الكون بعيدة عن كل ما يبعث على الملل والعبث ..حتى في طريقة تدوينها للتأريخ والفجر الاول للبشرية، ترسم بايجاز شديد مصحوب بقوة سرد تلك النشأة للكون، فلا تورد قصة وقابيل وهابيل كما هي ، بل تسردها بالقول منذ غراب وابني ادمغدر..الغيرة موقدها أي ان الغراب هاهنا لم يعد ذاك الذي دل قابيل على طريق دفن أخيه ، اول مغدور به على طريق البشرية الدامي، بل صار بداية لتأريخ ..وتردف بالقول:منذ تفاحة وأبوينخيانة الشهوة اوارها بئر وقميصغدر وشهوة . ان الشاعرة فاطمه الزبيدي تكتب قصيدة النثر بموسيقية عالية ومعان جميله وصور باذخة العطاء تناولت معظم اغراض الشعر من حب وحرب، وعشق وشوق، ووفاء وخيانه ، والاكبر من هذا كله عشق لا يبرح الفؤاد ولا يزول وان زالت الجبال، الا وهو عشق الوطن وبغداد عروس الوطن ..ان ديوان لعينيك أشد المحال لا يؤرخ لشاعرة، بل يؤرخ للشاعرة والانسانة وامرأة التي ارتوت من ماء دجلة وتوضأت بماء الفرات لترسم بما حبيت من مواهب عملا يخلدها على أرض الرافدين ..كديوان فاطمة الذي خلدت به بغداد ..وستخلدها عبره بغداد...

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