عراقجي الى باريس حاملا راسلة خطية من روحاني الى ماكورن

2019/07/23 | 01:11

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توجه مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية السيد عباس عراقجي الى باريس حاملا معه رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني الى نظيره الفرنسي

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