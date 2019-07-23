حكومة الوفاق تصد هجوما كبيرا لقوات حفتر حنوب طرابلس

2019/07/23 | 01:11

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العهد نيوز – متابعة

أحبطت قوات حكومة الوفاق ومقرها العاصمة طرابلس الاثنين، هجوما كبيرا لقوات المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى

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