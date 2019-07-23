لمخاوف أخلاقية وطبية خطرة.. وقف خطة إنجاب طفل في الفضاء

2019/07/23 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة SpaceLife Origin التي تتخذ من هولندا مقرا لها، تعليق خطة إنجاب طفل

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