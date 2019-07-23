متخصصون لــ ( المشرق ) : بطولة غرب آسيا في كربلاء.. وأربيل ستوجه رسالة مهمة إلى فيفا والآسيوي بانتهاء الحظر كليا

2019/07/23 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد حمدي تشهد الساحة الرياضية العراقية عموما بجميع مؤسساتها الرياضية والاخرى الساندة سباقا محموما حتى موعد انطلاق بطولة غرب اسيا بنسختها التاسعة في الثلاثين من الشهر الحالي في مدينة كربلاء المقدسة بمشاركة تسعة منتخبات من غرب القارة ، بهاجس النجاح والتفوق بالعلامة الكاملة كي نعبد جسرا اساسه الثقة العالمية بان العراق اليوم هو الاقدر على تنظيم اية بطولة دولية .



مع تكامل الاستعدادات ودخولنا حيز العد التنازلي لكرنفال الافتتاح ( المشرق ) استطلعت اراء نجوم كرويين سابقين وخرجت بهذه الحصيلة ادارة متمكنة نجم حراسة المرمى السابق والمدرب الحالي الكابتن احمد جاسم تحدث بالقول ، ان اي مشاركة واسعة على الملاعب العراقية ستؤدي بلا شك في إيصال رسائل قوية للجهات المختصة برفع الحظر الكلي عن ملاعبنا العراقية هذه الرسالة سينقلها جمهورنا الرائع والادارة الكبيرة المقتدرة المعززة بالجهد الحكومي والاعلام المهني .



ويتابع بالقول ، التنظيم الإداري والفني الجيد طريق النجاح والخطوة الأولى لهذا الهدف المهم يكمله الاعلام كواجهة ومرأة عاكسة وهو الجزء الاهم دائما في جميع مفاصل الحياة والعمل وكذلك في توعية الجماهير وكشف الاخطاء لتلافيها بأسرع وقت ووضع العلاجات المناسبة هي رسالة الاعلام المهمة وهو شريك ايجابا وسلبا في اي عملويضيف ، بالنسبة للجماهير فان لها مفصل النجاح عبر دورها كبير وعليها التعلم من الاخطاء السابقة الابتعاد عن اي شيء قد يسيء لسمعة بلدنا او الرياضة العراقية بصورة عامة , واشار الى ان الحكومة ممثلة بوازرة الشباب عليها واجبات مهمة واعتقد انها وبكامل ثقلها قد تبنت الدعم المالي للكوادر الادارية وتهيئة البنى التحتية واولها الملاعب والفنادق ووسائل الأمن والراحة للفرق المشاركة والتواصل مع الاعلام لغرض إنجاح نقل صورة حضارية جميلة عن بلدنا العراق أولا ومن ثم كرة القدم وتسهيل جميع مفاصل العمل بلا روتين وثقل اداري فالدعم الحكومي مطلب وواجب مهم لا يختلف عن اي مفصل اخر يخص سمعة العراق.خبرة ومهنية الدولي السابق والمدرب للفئات العمرية الكابتن حسن كمال اوضح بالقول ، فكرة اعطاء العراق الثقة بأجراء هذه البطولة المهمة هو شيء كبير وله دلائل ورسائل للجميع بان العراق قادر على أجراء اية بطولة دولية او مناسبة دولية بمختلف الالعاب واصعبها كرة القدم الجماهيرية وهي مقدمة لرفع الحظر عن كل ملاعب العراق مضيفا ان المناسبة والتوقيت مثالية جداً ومناسبة بحكم عدم وجود بطولات دولية بهذا الحجم حاليا ، ونوه الى ان الكوادر العراقية قادرة على انجاح هذه البطولة وفق المعاير المطلوبة واصبح لدينا وفرة من عناصر الخبرة بتنظيم اي مناسبة دولية او اسيوية او عربية .



واضاف بحسب ما نرى فان هناك احساس لدى الجميع بضرورة المشاركة في النجاح والمشاركة لا تتحدد فقط بكوادر وزارة الشباب وواثق من قدرتهم على انجاحها ولكن الجميع مطلوب منه المشاركة من صحفيين اعلاميين رواد سابقين في الرياضة سياسيين والاهم من كل هؤلاء هو الجمهور بيده انجاح اي بطولة بالتشجيع الحضاري والدخول والخروج بانسيابية والوقوف خلف منتخبه واتمنى ان تضاف افكار جديدة بخصوص الافتتاحية والختامية واعطائها طابع من حضارتنا وتاريخينا ولي ثقة ان الوقت القصير المتبقي لابد ان يثمر عن نتاج باهر.





فرصة لا تعوض الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي الكابتن صالح حميد بين ان ، تنظيم اي ملتقى او مهرجان او بطولة واستغلاله بأمثل صورة استثمارية محترفة اعتبره حدث مهم وفرصة هائلة وعليه يجب ان تتضافر الجهود لإخراجه بشكل يعكس قدرة العراقيين على تنظيم تلك الاحداث بعيدا عن التقاطعات اي كان شكلها فيجب ان تختفي تماما .



مضيفا ان وجود الوزارة تاكيد قاطع على ان الدولة هي راعية لكل الاحداث لكن يجب ان يعي المسؤولون ان مثل تلك الاحداث يجب ان يكون لأهل الاختصاص والدراية فقط مسؤولية التنظيم على ان تكتفي الوزارة بتوفير الدعم والاسناد وهي قد قطعت شوطا بذلك وعبر جميع لجانها العاملة وهذا من الامور المهمة واثمن دور جميع هذه اللجان ومرونتها بالعمل وختم تصريحه قائلا ، اتمنى من الاعلام اولا بث روح المواطنة والعمل على ابراز الامور الايجابية فقط وترك ما سواه من امور اخرى التي تضر ولا تنفع ولا مزايدة على مهنية واخلاص رجال الاعلام المجربين.

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