الواشنطن بوست : نحو الف من عناصر داعش تسللوا من سوريا الى العراق

2019/07/23 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة “واشنطن بوست” ٫ عن محلل امني عراقي أن العديد من ارهابيي تنظيم “داعش” تمكنوا من التسلل إلى العراق بعد هزيمتهم العسكرية في شمال شرق سوريا، وباتوا يشكلون خطرا أمنيا ملموسا.ونقلت الصحيفة أمس الأحد عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن هؤلاء “الدواعش” يواصلون أنشطتهم بوتيرة منخفضة وسط وشمال العراق، وأشار المحلل الأمني هشام الهاشمي …

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