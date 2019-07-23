وزير الكهرباء: نتجه صوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة

2019/07/23 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عباس عبود / طارق الاعرجي

اكد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، ان الدعم الحكومي، والقرارات الجريئة لرئيس الوزراء والتنسيق العالي مع وزارة النفط، جميعها عوامل اسهمت بتحسين انتاج الطاقة الكهربائية والوصول به الى اكثر من 19 الف ميغاواط خلال ثمانية اشهر، مؤكدا ان الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الرامية الى زيادة حجم الانتاج بشكل تدريجي للوصول الى حد الاكتفاء الذاتي.

وقال الخطيب، في حوار موسع اجرته معه "الصباح" سيتم نشر تفاصيله في الاعداد المقبلة: ان "عوامل عدة أسهمت بتحقيق طفرة في معدلات انتاج الطاقة خلال الفترة القصيرة الماضية، بضمنها التعاون الحكومي والانسجام بصناعة القرار والتعاون على مستوى الوزارة وتوزيع الصلاحيات، فضلا عن التعاون مع وزارة النفط في تأمين الخطة الوقودية".

واضاف وزير الكهرباء، ان "هذا الانسجام ادى الى اضافة 5 الاف ميغاواط خلال 8 اشهر" مبينا ان "مجموع الانتاج صيف العام الماضي بلغ 14 الف ميغاواط، في حين بلغ الان 19 الف ميغاواط".

وبين الخطيب، ان الوزارة تمكنت من انجاز عشرات المحطات الثانوية وتصريف الاحمال، مشددا على ان ملاكات الوزارة اجتهدت وبدعم الكابينة الوزارية والقرارات الجريئة لرئيس الوزراء في تحقيق هذا النجاح، بعد ان كان اعداء العراق يعولون على انهيار العملية السياسية باستغلال هذا الملف.

واكد الخطيب، ان الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الرامية الى زيادة حجم الانتاج بشكل تدريجي للوصول الى حد الاكتفاء الذاتي، مشترطا لتحقيق ذلك الامر توفر عوامل النجاح الفنية واللوجستية.

ولفت الوزير، الى ان مستويات الطلب السنوي على الكهرباء ارتفعت بنسبة تراوحت بين 7 الى 10 بالمئة سنويا، لاسيما في ظل التوسع السكاني والاقتصادي وانشطار الوحدات السكنية.

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