الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام 5 قادة عسكريين كبار

2019/07/23 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مهام قادة عسكريين في أربع نواحي عسكرية حسب ما جاء في العدد الأخير من

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