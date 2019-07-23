دراسة تربط بين المشروبات السكرية والسرطان

2019/07/23 | 01:42

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العهد نيوز – متابعة

ربطت دراسة حديثة بين تناول المشروبات السكرية والإصابة بمرض السرطان، وأظهرت نتائجها أن الحد من هذه المشروبات قد يسهم في تقليل الإصابة

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