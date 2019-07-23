المنبر العراقي: تأسيس مجلس اعلى لمكافحة المخدرات

2019/07/23 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجراء رادع وحاسم في طريق مكافحة هذه الافة الخطيرة

ثمن المجلس المركزي للمنبر العراقي دعوة الدكتور اياد علاوي لتأسيس مجلس اعلى لمكافحة المخدرات واصفاً تشكيله بانه اجراء رادع وحاسم في طريق مكافحة هذه الافة الخطيرة.

واضاف المجلس في بيان صحفي ان تجارة وترويج المخدرات جزء من الفساد المالي والاداري المستشري في البلد وهو ما يتطلب وقفةً حازمة وجادة للخلاص منه.

كما اوضح المجلس ان وزارة الصحة هي من تتولى تنظيم وهيكلة هذا المجلس ويكون التنظيم والادارة من قبل وزير الصحة الدكتور علاء العلوان، والذي ينبغي ان يضم القطاعات والوزراء المعنيين في التعليم والقضاء والعمل والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى السيد وزير الداخلية وجميع مؤسسات الوزارة ورئيس جهاز المخابرات وممثلي النقابات المعنية واي جهة اخرى يمكن ان يكون لها دور في هذا الجهد المبارك.

وحذر المجلس المركزي للمنبر العراقي من ان تجارة وتعاطي المخدرات أضحت وباءً ينهش الجسد العراقي سيهيء بيئة لعودة الارهاب مرة اخرى وستكون له اثار تدميرية خطيرة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

22 تمــــوز 2019

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