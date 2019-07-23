المشهد الليبي.. إلى أين؟

2019/07/23 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد بدر الدين زايد

بعد أن كان المشهد الليبي يبدو شبه متجمد، صدرت أخيراً بيانات عن الجيش الوطني الليبي حول تراجع الميليشيات المسلحة، ويتوقع أن تؤكد

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