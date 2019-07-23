أفول الأردوغانية وتفكك «العدالة والتنمية»

2019/07/23 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خورشيد دلي

يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واحدة من أسوأ لحظات حياته السياسية، على رغم أنه موجود في قمة هرم النظام الرئاسي الذي بناه بذاته.

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