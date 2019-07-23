عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة دفاع بريطانيا

2019/07/23 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد، ان رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت....

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